Глава МИД Германии не исключает провала круговых поставок танков Украине

Германия не исключает провала так называемых круговых поставок танков Украины, о которых договорились с Польшей, и хочет заняться поисками альтернатив.

Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Если этот путь был неправильным, то мы должны обдумать ситуацию и посмотреть, как мы можем активно способствовать иным образом", - сказала министр и добавила, что в ситуации войны не сразу понятно, какой путь идеальный.

Бербок отметила, что обмен техникой инициировали, "поскольку в то время он казался лучшим и оперативным средством", но теперь немецкому правительству приходится разбираться, почему такой обмен "очевидно, не происходит", и должна ли Германия оказать другую поддержку в таких условиях.

При этом обвинения в нарушении обещаний, выдвинутых польским правительством, она отвергла.

"В подобной ситуации никто не будет обманывать своих европейских соседей. С самого начала было ясно, что мы не сможем заменить все танки в одну ночь", - подчеркнула она.

По ее словам, Германия не может поставить новые бронетранспортеры, которых у Бундесвера нет, но может доставить немедленно другие виды техники.

Накануне глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за прямые поставки тяжелого вооружения из Германии в Украину.

Она сказала, что схема обмена с третьими странами, по которым те поставляют оружие в Украину, а Германия компенсирует им более современным вооружением, не работает должным образом.

Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что правительство предлагает Украине 20 танков Leopard 2, но поставки будут с апреля 2023 года по 1 шт. в месяц, с октября 2023 года – по 3 шт. на месяц.