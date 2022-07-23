Глава МИД Германии не исключает провала круговых поставок танков Украине
Германия не исключает провала так называемых круговых поставок танков Украины, о которых договорились с Польшей, и хочет заняться поисками альтернатив.
Об этом заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.
"Если этот путь был неправильным, то мы должны обдумать ситуацию и посмотреть, как мы можем активно способствовать иным образом", - сказала министр и добавила, что в ситуации войны не сразу понятно, какой путь идеальный.
Бербок отметила, что обмен техникой инициировали, "поскольку в то время он казался лучшим и оперативным средством", но теперь немецкому правительству приходится разбираться, почему такой обмен "очевидно, не происходит", и должна ли Германия оказать другую поддержку в таких условиях.
При этом обвинения в нарушении обещаний, выдвинутых польским правительством, она отвергла.
"В подобной ситуации никто не будет обманывать своих европейских соседей. С самого начала было ясно, что мы не сможем заменить все танки в одну ночь", - подчеркнула она.
По ее словам, Германия не может поставить новые бронетранспортеры, которых у Бундесвера нет, но может доставить немедленно другие виды техники.
Накануне глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за прямые поставки тяжелого вооружения из Германии в Украину.
Она сказала, что схема обмена с третьими странами, по которым те поставляют оружие в Украину, а Германия компенсирует им более современным вооружением, не работает должным образом.
Ранее депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер заявил, что правительство предлагает Украине 20 танков Leopard 2, но поставки будут с апреля 2023 года по 1 шт. в месяц, с октября 2023 года – по 3 шт. на месяц.