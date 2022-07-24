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У Спліті катер з туристами врізався в набережну і затонув

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Неділя, 24 липня 2022, 11:31

У хорватському Спліті туристичний катер з пів сотнею людей на борту не зміг пришвартуватись біля причалу та затонув.

Про це повідомив "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 2:35 ночі з 21-метровим туристичним човном "Morska vila". На катері перебувало близько 50 осіб, ніхто не постраждав, вони встигли залишити судно.

 
Фото: Joško Šupić/Cropix

Неофіційно стало відомо, що 44-річний капітан "Morska vila" керував човном під впливом алкоголю: в його крові було виявлено більше одного проміле. 

Інші троє членів екіпажу, які пройшли алкотестер, були тверезими.

Раніше капітана затримували за підозрою в тому, що він керував автомобілем у нетверезому стані, вчинивши таким чином кримінальне правопорушення – створення небезпеки для дорожнього руху.

Наразі він перебуває під кримінальним розслідуванням поліції Спліта.

Слідство встановить, чи було ще щось, окрім алкоголю та неправильнних дій капітана, що призвело до затоплення катера.

Нагадаємо, в середині липня на півдні Хорватії в районі міста Шибеник на узбережжі Адріатичного моря спалахнула масштабна лісова пожежа.

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Хорватія інциденти Туризм

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