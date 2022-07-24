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В Сплите катер с туристами врезался в набережную и затонул

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Воскресенье, 24 июля 2022, 11:31

В хорватском Сплите туристический катер с полсотней человек на борту не смог пришвартоваться у причала и затонул.

Об этом сообщил "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел около 2:35 ночи с 21-метровой туристической лодкой "Morska vila". На катере находились около 50 человек, никто не пострадал, они успели покинуть судно.

 
Фото: Joško Šupić/Cropix

Неофициально стало известно, что 44-летний капитан "Morska vila" управлял лодкой под влиянием алкоголя: в его крови было обнаружено более одного промилле.

Остальные трое членов экипажа, прошедшие алкотестер, были трезвыми.

Ранее капитана задерживали по подозрению в том, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, совершив таким образом уголовное преступление - создание опасности для дорожного движения.

В настоящее время он находится под уголовным расследованием полиции Сплита.

Следствие установит, было ли еще что-нибудь, кроме алкоголя и неправильных действий капитана, что привело к затоплению катера.

Напомним, в середине июля на юге Хорватии в районе города Шибеник на побережье Адриатического моря разразился масштабный лесной пожар.

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Хорватия инциденты Туризм

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