США схвалили лікування поранених українських військових в американському госпіталі в Німеччині

Міністр оборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених українських військових у військовому госпіталі Сполучених Штатів в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

План вперше після вторгнення Росії в Україну в лютому дозволить українським військовим лікуватися у військовому госпіталі США. Він дозволяє одночасно лікувати до 18 поранених солдатів у регіональному медичному центрі Ландштуль, великому госпіталі в Німеччині, де роками лікують військовослужбовців США, які отримали поранення під час бою.

Згідно з меморандумом, 26 травня Остін дав усні вказівки розпочати лікування поранених українських військових. 29 червня Остін оформив усні вказівки в записці під назвою "Керівництво щодо медичного лікування поранених українських військовослужбовців".

Незважаючи на те, що план був остаточно затверджений майже місяць тому, Ландштуль досі не прийняв українських військовослужбовців для надання медичної допомоги. Офіційний представник Європейського командування США сказав CNN: "Ми не обслуговували українських військових у Ландштулі".

Чиновник сказав, що мета меморандуму — усунути будь-яку бюрократичну тяганину, яка уповільнює процес надання лікування, якщо виникне така потреба. План дозволяє лікування, якщо в Україні чи ближчій країні немає відповідного закладу. Ландштуль знаходиться приблизно за 1000 км від українського кордону.

Якби Ландштуль мав прийняти поранених українських військовослужбовців, вони мали б залишити Україну потягом або автомобілем, перш ніж США, які не мають військ в Україні, зможуть евакуювати їх повітрям на авіабазу Рамштайн.

Як зазначається, це, мабуть, перший дозвіл на лікування українських військових у військових, а не цивільних лікарнях.

Наприкінці квітня двопартійна група конгресменів написала листа Остіну та держсекретарю Ентоні Блінкену, закликаючи адміністрацію зробити більше для підтримки "систем охорони здоров’я" в Україні та Польщі. Одним із прохань було "розширити" Регіональний медичний центр Ландштуль для лікування хворих і поранених українців. У листі також закликають адміністрацію надіслати броньовані машини швидкої допомоги та створити кілька військових польових госпіталів уздовж польсько-українського кордону.

"У вас є унікальна можливість продемонструвати американське лідерство, надаючи медичну підтримку українцям, що надихне інші країни НАТО наслідувати їхній приклад", — зазначили автори листа.