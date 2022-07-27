США одобрили лечение раненых украинских военных в американском госпитале в Германии

Министр обороны США Ллойд Остин одобрил лечение раненых украинских военных в военном госпитале Соединенных Штатов в Германии.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN.

План впервые после вторжения России в Украину в феврале позволит украинским военным лечиться в военном госпитале США. Он позволяет одновременно лечить до 18 раненых солдат в региональном медицинском центре Ландштуль, крупном госпитале в Германии, где годами лечат военнослужащих США, получивших ранения в бою.

Согласно меморандуму, 26 мая Остин дал устные указания начать лечение раненых украинских военных. 29 июня Остин оформил устные указания в записке под названием "Руководство по медицинскому лечению раненых украинских военнослужащих".

Несмотря на то, что план окончательно утвержден почти месяц назад, Ландштуль до сих пор не принял украинских военнослужащих для оказания медицинской помощи. Официальный представитель Европейского командования США сказал CNN: "Мы не обслуживали украинских военных в Ландштуле".

Чиновник сказал, что цель меморандума — устранить любую бюрократическую волокиту, которая замедляет процесс лечения, если возникнет такая потребность. План разрешает лечение, если в Украине или в ближайшей стране нет соответствующего учреждения. Ландштуль находится примерно в 1000 км от украинской границы.

Если бы Ландштуль должен был принять раненых украинских военнослужащих, они должны покинуть Украину поездом или автомобилем, прежде чем США, не имеющие войск в Украине, смогут эвакуировать их воздухом на авиабазу Рамштайн.

Как отмечается, это, вероятно, первое разрешение на лечение украинских военных в военных, а не гражданских больницах.

В конце апреля двухпартийная группа конгрессменов написала письмо Остину и госсекретарю Энтони Блинкену, призывая администрацию сделать больше для поддержки систем здравоохранения в Украине и Польше. Одной из просьб было "расширить" Региональный медицинский центр Ландштуль для лечения больных и раненых украинцев. В письме также призывают администрацию послать бронированные машины скорой помощи и создать несколько военных полевых госпиталей вдоль польско-украинской границы.

"У вас есть уникальная возможность продемонстрировать американское лидерство, оказывая медицинскую поддержку украинцам, что вдохновит другие страны НАТО последовать их примеру", — отметили авторы письма.