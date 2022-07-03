У Північній Македонії відбувся протест проти поступок Болгарії для розблокування вступу до ЄС

Тисячі людей у суботу вийшли на вулиці Скоп’є висловити свою незгоду з "французьким планом" компромісів з Болгарією з історично-культурних питань для зняття болгарського вето на подальших рух Північної Македонії до Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Люди прийшли з плакатами "Зрада", "Ні Євросоюзу", "Не ведіть перемовини з фашистами".

Акцію підтримала основна опозиційна партія VMRO-DPMNE - Демократична партія македонської національної єдності. Її лідер Християн Міцкоськи заявив, що з його точки зору країні "не потрібна Європа", якщо для цього треба відмовитися від права на свою мову та ідентичність.

1 липня прем’єр країни Дімітар Ковачевський заявив, що підтримує план Франції для вирішення суперечки з Болгарією, зазначивши, що він є "ґрунтовною основою для серйозної, відповідальної та державницької позиції щодо нагоди, яка відкривається для країни".

Нагадаємо, французька пропозиція про скасування вето на початок переговорів Північної Македонії з ЄС передбачає, що Болгарія дозволяє Скоп'є розпочати процес, а ЄС і Франція гарантують, що всі болгарські умови будуть виконані тільки після цього.

Які саме ці умови, не повідомлялося, але минулої п’ятниці Національна асамблея Болгарії схвалила резолюцію, що знімає болгарське вето на подальшу євроінтеграцію Північної Македонії, але з умовами про визнання болгар як націєутворюючого етносу в конституції країни.

Раніше Північна Македонія заявляла, що умова про визнання болгарської меншини у преамбулі конституції та загалом французька пропозиція в актуальному вигляді є неприйнятною.

У Єврокомісії стверджують, що можливість відкриття переговорів про членство з Північною Македонією повністю заблокована урядом Болгарії, який останні два роки блокує ухвалення рішення.

Детальніше про цей конфлікт читайте у статті: Євроінтеграція в обмін на ідентичність: куди веде конфлікт болгар та македонців.