В Северной Македонии прошел протест против уступок Болгарии ради вступления в ЕС

Тысячи людей в субботу вышли на улицы Скопье выразить свое несогласие с "французским планом" компромиссов с Болгарией по исторически-культурным вопросам для снятия болгарского вето на дальнейшее движение Северной Македонии к вступлению в Евросоюз.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Люди пришли с плакатами "Предательство", "Нет Евросоюзу", "Не ведите переговоры с фашистами".

Акцию поддержала основная оппозиционная партия VMRO-DPMNE – Демократическая партия македонского национального единства. Ее лидер Христиан Мицкоски заявил, что с его точки зрения стране "не нужна Европа", если для этого нужно отказаться от права на свой язык и идентичность.

1 июля премьер страны Димитар Ковачевский заявил, что поддерживает план Франции для разрешения спора с Болгарией, отметив, что он является "основательной основой для серьезной, ответственной и государственной позиции по поводу появившейся для страны возможности".

Напомним, французское предложение об отмене вето до начала переговоров Северной Македонии с ЕС предусматривает, что Болгария позволяет Скопье начать процесс, а ЕС и Франция гарантируют, что все болгарские условия будут выполнены только после этого.

Какие именно эти условия, не сообщалось, но в прошлую пятницу Национальная ассамблея Болгарии одобрила резолюцию, снимающую болгарское вето на дальнейшую евроинтеграцию Северной Македонии, но с условиями о признании болгар как нациообразующего этноса в конституции страны.

Ранее Северная Македония заявляла, что условие о признании болгарского меньшинства в преамбуле конституции и в целом французское предложение в его актуальном виде неприемлемо.

В Еврокомиссии утверждают, что возможность открытия переговоров с Северной Македонией полностью заблокирована правительством Болгарии, которое последние два года блокирует принятие решения.

Подробнее об этом конфликте читайте в статье: Евроинтеграция в обмен на идентичность: куда ведет конфликт болгар и македонцев.