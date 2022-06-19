Франція запропонувала Болгарії механізм вирішення суперечки з Північною Македонією

Франція розробила план вирішення конфлікту Болгарії та Північної Македонії, що має розблокувати шлях останньої до членства у ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR.

Про таку пропозицію першим заявив лідер партії "Є такий народ" (нещодавно вийшла зі складу коаліції) Славі Тріфонов.

"Французька пропозиція про скасування вето на початок переговорів Північної Македонії з ЄС передбачає, що Болгарія дозволяє Скоп'є розпочати процес, а ЄС і Франція гарантують, що всі болгарські умови будуть виконані тільки після цього", - заявив він, назвавши цей механізм малореалістичним.

Натомість у правлячій партії "Продовжуємо зміни" заявили, що Тріфонов поширює невірні твердження щодо отриманої пропозиції.

"Французька пропозиція винятково вдала для Болгарії, але ми збираємося її відхилити через внутрішньополітичний скандал у країні", - заявив лідер "Демократичної Болгарії" Христо Іванов.

Не розкриваючи суть французьких пропозицій, їх прокоментувало і болгарське МЗС.

"Болгарська сторона привітала конструктивний підхід Франції, яка провела зустрічі з усіма болгарськими інституціями щодо цієї теми та після тривалої роботи виявила розуміння позиції держави. Франція довела не лише свою дружбу з нашою країною, а й прихильність до процесу розширення ЄС",- зазначають там.

Втім, у МЗС уточнюють – "у запропонованому проєкті переговорної рамки та висновків Ради все ще є певні аспекти, які мають бути зосереджені на захисті інтересів Болгарії".

Нагадаємо, Болгарія заблокувала процес вступу Північної Македонії до ЄС на основі розбіжностей у прочитанні історії. В Єврокомісії відзначають, що ця суперечка шкодить всьому ЄС.

Там стверджують, що можливість відкриття переговорів про членство з Північною Македонією повністю заблокована урядом Болгарії.

Детальніше про цей конфлікт читайте у статті "Євроінтеграція в обмін на ідентичність: куди веде конфлікт болгар та македонців"