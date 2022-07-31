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Латвія призупиняє дію угоди з РФ про малий прикордонний рух

Неділя, 31 липня 2022, 21:57

Уряд Латвії з 1 серпня призупинить дію угоди з Росією про спрощене перетинання кордону мешканцями прикордонних районів.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на  TV.net.

У латвійському МЗС пояснюють, що після закриття консульства у Пскові видача прикордонних дозволів для росіян стала неможливою.

Крім того, призупинити дію угоди 2010 року про спрощення взаємних поїздок з РФ, уряду Латвії рекомендувала комісія Сейму із закордонних справ.

Нагадаємо, Латвія відкликала свого посла з РФ припинила видачу віз росіянам з 24 лютого у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

А нещодавно міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС визнати Росію як державу-спонсора тероризму та ввести заборону на туристичні візи ЄС для громадян Росії.

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Латвія Війна з РФ візи

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