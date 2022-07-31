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Латвия приостанавливает действие соглашения с РФ о малом приграничном движении

Воскресенье, 31 июля 2022, 21:57

Правительство Латвии с 1 августа приостановит действие соглашения с Россией об упрощенном пересечении границы жителями приграничных районов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на TV.net.

В латвийском МИДе объясняют, что после закрытия консульства в Пскове выдача пограничных разрешений для россиян стала невозможной.

Кроме того, приостановить действие соглашения 2010 об упрощении взаимных поездок с РФ, правительству Латвии рекомендовала комиссия Сейма по иностранным делам.

Напомним, Латвия отозвала своего посла из РФ прекратила выдачу виз россиянам с 24 февраля в ответ на полномасштабное вторжение в Украину.

А накануне Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС признать Россию в качестве  государства-спонсора терроризма и ввести запрет на туристические визы ЕС для граждан России.

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Латвия Война с РФ визы

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