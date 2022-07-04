Стрілянина в Копенгагені: підозрюваного поклали у психлікарню

22-річного громадянина Данії, підозрюваного у стрілянині в торговому центрі в Копенгагені, примусово госпіталізували в психіатричну лікарню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що чоловікові висунули звинувачення у навмисному вбивстві. Протягом 24 днів він перебуватиме під вартою, де здійснюватиметься оцінка його психологічного стану.

Раніше поліція заявила, що виключила терористичний мотив нападника.

Нагадаємо, в неділю увечері до поліції Копенгагена надійшло повідомлення про стрілянину у торговому центрі Field's. На місце одразу ж було відправлено патрулі поліції.

Поліція затримала 22-річного етнічного данця. Він був біля торгового центру. Під час обшуку в нього знайшли гвинтівку, патрони та ніж.

Унаслідок стрілянини загинули троє людей: двоє 17-річних громадян Данії та 47-річний громадянин Росії, який проживав у Данії

Крім того, два десятки людей зазнали легких поранень, тікаючи з місця стрілянини. Ще семеро зазнали вогнепальних поранень, серед них четверо, зокрема 16-річна дівчинка, у тяжкому стані.

У торговому центрі Field's, де відбулася стрілянина, скасували запланований концерт співака Гаррі Стайлза. Крім того, найбільший дистриб'ютор фільмів Данії Nordisk Film, який володіє кінотеатром у ТЦ, вирішив закрити всі кінотеатри в країні у понеділок.