У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі, є поранені

Декілька людей отримали вогнепальні поранення в торговому центрі Копенгагена в неділю.

Про це повідомила поліція Данії у Twitter, пише "Європейська правда".

Поліція повідомила, що офіцерів було відправлено до торгового центру Field's після повідомлень про стрілянину. Вони порадили людям усередині центру залишатися на місці та чекати на допомогу поліції.

"Ми все ще на місці, пролунали постріли, кілька людей поранено. Працюємо на місці. Люди в будівлі мають залишатися на місці та чекати на поліцію. Всім іншим слід триматися подалі від Field's", - йдеться у повідомленні.

En person er anholdt i forbindelse med skyderiet i Fields. Vi har fornuværende ikke mulighed for at fortælle mere om vedkommendes identitet. Vi er massivt tilstede i Fields og arbejder på at danne os et overblik. Vi opdaterer her, så snart vi kan #politidk https://t.co/84Df2mspVD