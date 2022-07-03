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У Копенгагені сталася стрілянина в торговому центрі, є поранені

Неділя, 3 липня 2022, 20:19

Декілька людей отримали вогнепальні поранення в торговому центрі Копенгагена в неділю.

Про це повідомила поліція Данії у Twitter, пише "Європейська правда".

Поліція повідомила, що офіцерів було відправлено до торгового центру Field's після повідомлень про стрілянину. Вони порадили людям усередині центру залишатися на місці та чекати на допомогу поліції.

"Ми все ще на місці, пролунали постріли, кілька людей поранено. Працюємо на місці. Люди в будівлі мають залишатися на місці та чекати на поліцію. Всім іншим слід триматися подалі від Field's", - йдеться у повідомленні.

Пізніше поліція повідомила про арешт одного підозрюваного, але без подробиць.

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Данія кримінал

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