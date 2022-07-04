Стрельба в Копенгагене: подозреваемого положили в психбольницу

22-летний гражданин Дании, подозреваемый в стрельбе в торговом центре в Копенгагене, принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение в умышленном убийстве. В течение 24 дней он будет находиться под стражей, где будет производиться оценка его психологического состояния.

Ранее полиция заявила, что исключила террористический мотив нападающего.

Напомним, в воскресенье вечером в полицию Копенгагена поступило сообщение о стрельбе в торговом центре Field's. На место сразу же были отправлены патрули полиции.

Полиция задержала 22-летнего этнического датчанка. Он находился возле торгового центра. Во время обыска у него обнаружили винтовку, патроны и нож.

В результате стрельбы погибли три человека: двое 17-летних граждан Дании и 47-летний гражданин России, проживавший в Дании

Кроме того, два десятка человек получили легкие ранения, убегая с места стрельбы. Еще семеро получили огнестрельные ранения, среди них четверо, в том числе 16-летняя девочка, в тяжелом состоянии.

В торговом центре Field's, где произошла стрельба, отменили запланированный концерт певца Гарри Стайлза. Кроме того, крупнейший дистрибьютор фильмов Дании Nordisk Film, владеющий кинотеатром в ТЦ, решил закрыть все кинотеатры в стране в понедельник.