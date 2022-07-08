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Європейські оператори залізниць хочуть допомогти Україні з вивезенням зерна

П'ятниця, 8 липня 2022, 17:24

Європейські залізниці хочуть збільшити свою допомогу Україні для полегшення експорту зерна, яке неможливо вивезти морем через блокаду Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що близько 30 залізничників планують у суботу у Відні підписати "Українську декларацію", в якій зафіксують принципи допомоги Україні.

Документ серед іншого передбачає, що залізничники сприятимуть у будівництві нових терміналів і перевалочних пунктів для кращого експорту зерна з України залізницею.

За словами генерального директора Deutsche Bahn Річарда Лутца, навіть швидке завершення війни в Україні означає, що морський шлях ще тривалий час буде небезпечним для експорту.

У Румунії відремонтували колію, що полегшить експорт українського зерна

Лутц також зазначив, що Київ працює над приведенням у відповідність своєї залізничної колії з європейською, яка є більш вузькою. "Це ще один сигнал, що Україна повним ходом рушає до європейської сім’ї", – вважає він.

Зазначимо, що Україна має експортувати ще близько 22 мільйонів тонн зерна, тоді як потужності залізниці дозволяють вивозити близько 800 тисяч тонн на місяць.

Раніше колишній заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде переговори з Туреччиною та ООН щодо експорту українського зерна морським шляхом.

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