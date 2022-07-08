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Европейские операторы железных дорог хотят помочь Украине с вывозом зерна

Пятница, 8 июля 2022, 17:24

Европейские железные дороги хотят увеличить свою помощь Украине для облегчения экспорта зерна, которое невозможно вывезти морем из-за блокады России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Отмечается, что около 30 железнодорожников планируют в субботу в Вене подписать "Украинскую декларацию", где зафиксируют принципы помощи Украине.

Документ среди прочего предусматривает, что железнодорожники будут содействовать в строительстве новых терминалов и перевалочных пунктов для лучшего экспорта зерна из Украины по железной дороге.

По словам генерального директора Deutsche Bahn Ричарда Лутца, даже скорое завершение войны в Украине означает, что морской путь еще долго будет опасным для экспорта.

В Румынии отремонтировали колею, что облегчит экспорт украинского зерна

Лутц также отметил, что Киев работает над приведением в соответствие своего железнодорожного пути с европейским, который является более узким. "Это еще один сигнал, что Украина полным ходом движется в европейскую семью", - считает он.

Украина должна экспортировать еще около 22 миллионов тонн зерна, тогда как мощности железной дороги позволяют вывозить около 800 тысяч тонн в месяц.

Ранее бывший заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по экспорту украинского зерна морским путем.

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