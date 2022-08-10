МЗС РФ про можливе представництво інтересів України Швейцарією: вона – недружня країна

Міністерство закордонних справ Росії в середу заявило, що Москва не має жодних контактів з офіційною владою Швейцарії щодо можливого представництва Берном інтересів України в РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

"Як раніше зазначав міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, Росія не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій", – йдеться в коментарі МЗС РФ.

Там додали, що вважають швейцарський нейтралітет "певною мірою девальвованим", оскільки Берн приєднався до всіх семи пакетів санкцій Європейського Союзу проти Росії, "фактично зайнявши одну із сторін конфлікту".

У повідомленні також нагадується, що розпорядженням уряду Росії Швейцарія "була включена до списку недружніх країн нарівні з державами-членами ЄС та деякими іншими країнами".

"У цьому контексті, на наш погляд, складно вести мову про будь-яке посередництво Берна на українському напрямі", – підсумовується в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

Нагадаємо, що Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розривання дипломатичних відносин із Росією.

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

При цьому Україна не розірвала консульські відносини з Росією – відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Детальніше про це читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.