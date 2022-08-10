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Україна завершила перемовини зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у Росії

Середа, 10 серпня 2022, 19:17

Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомив керівник пресслужби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер.

"Україна попрохала, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Відповідні переговори були завершені. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, все ще потрібна згода Росії", – зазначив він.

Представник швейцарського МЗС нагадав, що країна активо пропонувала свої "добрі послуги" на початку війни, зокрема майданчика для переговорів та їхньої професійної підтримки.

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається іншою державою для представлення своїх інтересів у певній іншій державі. Така третя держава має назву "держави-покровительки".

У червні президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що українська сторона звернулася до Швейцарії з проханням допомогти з наданням консульських послуг для українців, що перебувають у Росії.

Нагадаємо, що Швейцарія вже представляє інтереси громадян Грузії в Росії, оскільки після російського вторгнення 2008 року Тбілісі розірвало дипвідносини з Москвою. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розривання дипломатичних відносин із Росією.

МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.

При цьому Україна не розірвала консульські відносини з Росією – відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

Детальніше про це читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.

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Швейцарія Війна з РФ

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