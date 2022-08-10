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Російському послу дуже не сподобалось, що Данія допоможе тренувати українських військових

Середа, 10 серпня 2022, 23:02

Посол Росії в Данії Владімір Барбін у середу заявив, що рішення Данії долучитися до програми тренування українських військових у Великій Британії "відкладає мир" і є "небезпечною ілюзією".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі Барбіна данському телеканалу TV2.

"Рішення уряду Данії тренувати і навчати українських солдатів, а також попередні повідомлення про допомогу Україні зброєю відкладають мир. Замість того, щоб закликати Україну завершити конфлікт шляхом переговорів, Данія робить ставку на військову перемогу Києва", – йдеться у заяві.

Російський посол також назвав рішення Копенгагена "небезпечною ілюзією, яка лише призведе до подальшої ескалації конфлікту й неминучих нових втрат для України".

"Київ, який просить країни НАТО про військову допомогу, зацікавлений у втягуванні їх прямо в конфлікт в Україні… У Данії віддають перевагу тому, щоб заплющити очі на такі ризики", а – зазначається в коментарі Барбіна.

Міноборони Данії в середу оголосило про приєднання до очолюваної Великою Британією ініціативи з навчання українських військових. Раніше про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва.

Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

У липні Борис Джонсон, який тимчасово залишається прем'єром Британії, відвідав навчання для українських військових та сам взяв участь у вправах. 

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Данія Війна з РФ

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