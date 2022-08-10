Российскому послу очень не понравилось, что Дания поможет тренировать украинских военных

Посол России в Дании Владимир Барбин в среду заявил, что решение Дании присоединиться к программе тренировки украинских военных в Великобритании "оттягивает мир" и является "опасной иллюзией".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии Барбина датскому телеканалу TV2.

"Решение правительства Дании тренировать и обучать украинских солдат, а также предварительные сообщения о помощи Украине оружием оттягивают мир. Вместо того чтобы призывать Украину завершить конфликт путем переговоров, Дания делает ставку на военную победу Киева", - говорится в заявлении.

Российский посол также назвал решение Копенгагена "опасной иллюзией, которая лишь приведет к дальнейшей эскалации конфликта и неизбежным новым потерям для Украины".

"Киев, который просит страны НАТО о военной помощи, заинтересован во втягивании их прямо в конфликт в Украине… В Дании предпочитают закрыть глаза на такие риски", а – отмечается в комментарии Барбина.

Минобороны Дании в среду объявило о присоединении к возглавляемой Великобританией инициативе по обучению украинских военных. Ранее об участии в подготовке украинских военных объявили Финляндия, Швеция, Канада.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев.

Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

В конце июля Борис Джонсон, временно остающийся премьером Британии, посетил учения для украинских военных и сам принял участие в тренировках.