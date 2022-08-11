Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Литві запропонували позбавляти громадянства за підтримку агресора

Четвер, 11 серпня 2022, 08:07

У Литві троє депутатів-консерваторів підготували поправки до закону про громадянство та пропонують забирати литовський паспорт у людей, які отримали громадянство як виняток, якщо вони підтримують агресора.

Про це пише видання Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до поправок, громадянин іншої країни, який отримав литовське громадянство як виняток, може бути позбавлений громадянства, якщо його дії становлять загрозу безпеці та інтересам Литви й інших країн регіону, безпеці союзників, а також якщо вони принижують ім’я Литви.

Проєкт підготували депутати Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас та Андрюс Вишняускас. Поправки планують зареєструвати у парламенті в четвер.

За словами авторів поправок, вони були ініційовані "з урахуванням ситуації з війною в Україні та загрозою Литві та всьому регіону". 

За словами консерваторів, нинішня норма закону, в якій зазначені приводи для позбавлення громадянства, не відповідають геополітичній ситуації, що склалася. 

Про необхідність змінювати закон заговорили, коли фігуристка Маргарита Дробязко, яка отримала як виняток литовське громадянство, з чоловіком Повіласом Ванагасом взяла участь у шоу, організованому дружиною речника Кремля Дмітрія Пєскова Тетяною Навкою. 

З цієї причини 10 серпня президент Литви Гітанас Науседа позбавив Дробязко та Ванагаса державної нагороди, яку їм вручили за заслуги перед Литвою.

У липні Науседа вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Війна з РФ Росія

Статті

Чому Туреччина не приєдналася до західних санкцій та чи буде вона допомагати РФ їх обходити

Туреччина може сама потрапити під санкції – за допомогу РФ в обходженні західних обмежень. Чи здатна загроза західних санкцій змусити Анкару змінити цю позицію?
10 серпня 2022 — Євгенія Габер, для Європейської правди

Прискорення євроінтеграції: чого чекати українському бізнесу

Чи зможуть приватні та державні компанії "встигнути" за впровадженням посилених вимог і європейських стандартів? 
10 серпня 2022 — Аріо Дехгані, Володимир Стеценко, Baker McKenzie

Союз Орбана та Трампа. Як два одіозних лідери об'єднуються для спільних дій після 2024 року

"Україна – наш сусід. Вони мають нашу повну солідарність", – заявив Орбан, на додаток показавши, що і у цьому питанні готовий до жорсткої маніпуляції.
9 серпня 2022 — Ігор Мисловський, для Європейської правди