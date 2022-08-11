У Литві запропонували позбавляти громадянства за підтримку агресора

У Литві троє депутатів-консерваторів підготували поправки до закону про громадянство та пропонують забирати литовський паспорт у людей, які отримали громадянство як виняток, якщо вони підтримують агресора.

Про це пише видання Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до поправок, громадянин іншої країни, який отримав литовське громадянство як виняток, може бути позбавлений громадянства, якщо його дії становлять загрозу безпеці та інтересам Литви й інших країн регіону, безпеці союзників, а також якщо вони принижують ім’я Литви.

Проєкт підготували депутати Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас та Андрюс Вишняускас. Поправки планують зареєструвати у парламенті в четвер.

За словами авторів поправок, вони були ініційовані "з урахуванням ситуації з війною в Україні та загрозою Литві та всьому регіону".

За словами консерваторів, нинішня норма закону, в якій зазначені приводи для позбавлення громадянства, не відповідають геополітичній ситуації, що склалася.

Про необхідність змінювати закон заговорили, коли фігуристка Маргарита Дробязко, яка отримала як виняток литовське громадянство, з чоловіком Повіласом Ванагасом взяла участь у шоу, організованому дружиною речника Кремля Дмітрія Пєскова Тетяною Навкою.

З цієї причини 10 серпня президент Литви Гітанас Науседа позбавив Дробязко та Ванагаса державної нагороди, яку їм вручили за заслуги перед Литвою.

У липні Науседа вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.