В Литве предложили лишать гражданства за поддержку агрессора

В Литве три депутата-консерватора подготовили поправки к закону о гражданстве и предлагают забирать литовский паспорт у людей, которые получили гражданство в виде исключения, если они поддерживают агрессора.

Об этом пишет издание Delfi, сообщает "Европейская правда".

Согласно поправкам, гражданин другой страны, получивший литовское гражданство в виде исключения, может быть лишен гражданства, если его действия представляют угрозу безопасности и интересам Литвы и других стран региона, безопасности союзников, а также если они унижают имя Литвы.

Проект подготовили депутаты Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас. Поправки планируют зарегистрировать в парламенте в четверг.

По словам авторов поправок, они были инициированы "с учетом ситуации с войной в Украине и угрозой Литве и всему региону".

По словам консерваторов, нынешняя норма закона, в которой указаны поводы для лишения гражданства, не соответствуют сложившейся геополитической ситуации.

О необходимости менять закон заговорили, когда фигуристка Маргарита Дробязко, получившая в виде исключения литовское гражданство, с мужем Повиласом Ванагасом приняла участие в шоу, организованном супругой спикера Кремля Дмитрия Пескова Татьяной Навкой.

По этой причине 10 августа президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко и Ванагаса государственной награды, врученной им за заслуги перед Литвой.

В июле Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого.