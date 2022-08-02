"Чергова невдача": розвідка Британії про нібито атаку дрона на штаб Чорноморського флоту РФ

Атака дрона проти штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, про яку заявила російська сторона, свідчить, що Чорноморський флот навряд чи зможе організовувати якісь масові заходи, доки триває війна.

Як повідомляє "Європейська правда", так у розвідці Британії прокоментували заяви РФ про нібито атаку українського безпілотника проти штабу Чорноморського флоту у день російських ВМФ, після чого усі святкування скасували.

"Атака на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі у день ВМФ, про яку повідомили - остання з невдач для Чорноморського флоту протягом вже п’яти місяців війни проти України, які включали у тому числі втрату флагманського крейсера "Москва" у квітні 2022 року. Після заяв про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот може організовувати публічні заходи високого рівня паралельно з діяльністю у рамках ведення бойових дій", - зазначають в огляді розвідки про війну в Україні за 2 серпня.

У ньому згадують також про відправлення з Одеси 1 серпня першого після 24 лютого судна з українською сільськогосподарською продукцією.

У попередньому огляді розвідки повідомляли, що Росія, схоже, вирішила скорегувати свої плани наступальної операції на Донбасі, відчувши потребу зміцнити угрупування на півдні.