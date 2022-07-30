РФ хоче виміняти американців на засудженого у Німеччині за вбивство чеченського командира – ЗМІ

Росія попросила США додати в угоду щодо обміну баскетболістки Бріттні Грінер і юриста Пола Уілана на Віктора Бута, який відбуває термін у США за торгівлю зброєю, ще одного росіянина - Вадима Красікова, якого у Німеччині визнали винним у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За словами джерел, на початку цього місяця росіяни передали США запит через неофіційний канал ФСБ про те, що вони хочуть звільнити Вадима Красікова на додаток до Віктора Бута. У грудні Красікова визнали винним у вбивстві колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі в берлінському Кляйнер Тіргартен у 2019 році та засудили до довічного ув’язнення.

Запит вважався проблематичним з кількох причин, повідомили джерела CNN, серед них те, що Красіков залишається під вартою в Німеччині. Таким чином, а також через те, що запит було передано не офіційно, а скоріше через неофіційний канал ФСБ, уряд США не розглядав його частину обмінної пропозиції.

Але, підкреслюючи, наскільки адміністрація Байдена налаштована повернути Грінер та Уілана до США, офіційні особи США тихо запитали німців про те, чи можуть вони видати Красікова для обміну, повідомило CNN високопоставлене джерело в німецькому уряді. Офіційний представник США охарактеризував це звернення як перевірку статусу Красікова.

Розмови ніколи не виходили на рівень німецького уряду, і включення Красікова до потенційного обміну серйозно не розглядалося, повідомило німецьке джерело. Але дискусії, про які раніше не повідомлялося, показують, що російські офіційні особи принаймні певною мірою погодилися з пропозицією США.

На прохання про коментар представник Держдепартаменту сказав CNN: "Щоб зберегти найкращі можливості для успішного результату, ми не збираємося публічно коментувати будь-які припущення".

Державний секретар Ентоні Блінкен заявив у середу, що США кілька тижнів тому подали на стіл "суттєву пропозицію" щодо сприяння звільненню Грінер та Уілана. Він додав, що "наші уряди неодноразово і безпосередньо спілкувалися щодо цієї пропозиції".

У п'ятницю Блінкен розмовляв з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим про запропонований обмін. У них була "відверта та безпосередня розмова", — сказав Блінкен.