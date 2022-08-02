"Очередная неудача": разведка Британии о якобы атаке дрона на штаб Черноморского флота РФ

Атака дрона против штаба Черноморского флота РФ в Севастополе, о которой заявила российская сторона, свидетельствует, что Черноморский флот вряд ли сможет организовывать какие-либо массовые мероприятия, пока идет война.

Как сообщает "Европейская правда", так в разведке Британии прокомментировали заявления РФ о якобы атаке украинского беспилотника против штаба Черноморского флота в день российских ВМФ, после чего все празднования отменили.

"Атака на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе в день ВМФ, о которой сообщили - последняя из неудач для Черноморского флота в течение уже пяти месяцев войны против Украины, включавших в том числе потерю флагманского крейсера "Москва" в апреле 2022 года. После заявлений об отмененных парадах маловероятно, что Черноморский флот может организовывать публичные мероприятия высокого уровня параллельно с деятельностью в рамках ведения боевых действий", - отмечают в обзоре разведки о войне в Украине за 2 августа.

В нем упоминают также об отправке из Одессы первого после 24 февраля судна с украинской сельскохозяйственной продукцией.

В предыдущем обзоре разведки сообщали, что Россия, похоже, решила скорректировать свои планы наступательной операции на Донбассе, почувствовав потребность укрепить группировку на юге.