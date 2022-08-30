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Росія призупинить постачання газу найбільшому клієнту Франції

Вівторок, 30 серпня 2022, 21:39

Російська газова компанія "Газпром" у вівторок оголосила, що з 1 вересня призупиняє постачання газу найбільшому постачальнику газу Франції Engie "у зв'язку з несплатою липневих поставок у повному обсязі".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення "Газпрому" в Telegram.

"Станом на кінець робочого дня 30 серпня ТОВ "Газпром експорт" не отримало у повному обсязі платежі за газ, поставлений компанії Engie (Франція) у липні за чинними контрактами… У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив Engie про повне призупинення постачання газу, починаючи з 1 вересня 2022 року, до моменту отримання коштів за поставлений газ у повному обсязі", – йдеться в повідомленні.

Раніше французька енергетична компанія Engie заявила, що з вівторка отримуватиме менше газу від "Газпрому" через невизначений контрактний спір. Останнім часом Engie отримувала від "Газпрому" 1,5 ТВт-год на місяць. 

Станом на минулий четвер заповненість газосховищ у Франції перевищила 90%, і в галузі вважають, що країна має шанси досягти своєї мети про заповненість на 100% на початок листопада.

Після цього міністерка енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що Росія використовує газ як зброю війни, "і ми повинні підготуватися до найгіршого сценарію повного припинення поставок".

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Франція Енергетика Росія

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