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Франція заповнила газові сховища більш ніж на 90%

Четвер, 25 серпня 2022, 10:45

Франція заповнила свої газові сховища на понад 90% та має гарні шанси виконати урядову ціль щодо 100% заповненості до листопада.

Про це повідомляє Le Figaro за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), пише "Європейська правда".

Заповненість сховищ на 25 серпня досягла 90,06%. В одного з операторів французької газотранспортної системи це понад 91%, в іншого - майже 90%. 

Міністерка екологічного переходу Аньєс Паньє-Рюнаше раніше зазначила, що уряд ставить за мету заповнити сховища на 100% до 1 листопада, тоді як зазвичай на цю дату заповнення становило близько 85%.

Франція у більш вигідному становищі, ніж деякі інші європейські країни, оскільки може розраховувати також на свої АЕС та новий метановий термінал. 

Німеччина, за останніми даними, заповнила свої сховища більш ніж на 80%.

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Франція Енергетика

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