Естонія готова тренувати українських військових у межах майбутньої місії ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Ханно Певкур висловив підтримку пропозиції Європейської служби зовнішніх дій організувати місію з підготовки українських військовослужбовців – зокрема його країна готова долучитися до тренувань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Певкура, опублікованій на сайті міністерства оборони Естонії у вівторок.

"Естонія вже деякий час допомагає з тренуванням Збройних Сил України і продовжить це робити, а тому ми готові брати участь і в цій місії (ЄС). Однак важливо забезпечити, щоб вона доповнювала постачання Україні зброї та відповідала операційній підготовці, яка вже здійснюється", – наголосив він.

Глава естонського Міноборони також зазначив, що підтримка України в різні способи була й буде пріоритетом.

"Ми повинні допомагати Україні стільки, скільки потрібно і настільки швидко, наскільки вона цього потребує. На сьогодні важливо збільшити швидкість та обсяги надання військової допомоги Україні, а також забезпечити її довготривалу підтримку через Європейський фонд сприяння миру", – зазначив Певкур.

У вівторок міністри оборони країн-членів ЄС погодились запустити роботу з визначення параметрів для створення навчальної місії Євросоюзу для українських військових.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз пропонує у межах своєї місії з тренування українських військовослужбовців у сусідніх країнах здійснювати підготовку снайперів, фахівців із розмінування та офіцерського складу.

Нагадаємо, програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Про участь у підготовці українських військових оголосили також Фінляндія, Швеція, Канада, Данія, Норвегія, Нідерланди та Нова Зеландія.