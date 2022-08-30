Эстония готова тренировать украинских военных в рамках предстоящей миссии ЕС

Министр иностранных дел Эстонии Ханно Певкур выразил поддержку предложению Европейской службы внешних действий организовать миссию по подготовке украинских военнослужащих – в частности, его страна готова приобщиться к тренировкам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Певкура, опубликованном на сайте министерства обороны Эстонии во вторник.

"Эстония уже некоторое время помогает с тренировкой Вооруженных Сил Украины и продолжит это делать, а потому мы готовы участвовать и в этой миссии (ЕС). Однако важно обеспечить, чтобы она дополняла поставки Украине оружия и отвечала уже осуществляемой операционной подготовке", – подчеркнул он.

Глава эстонского Минобороны также отметил, что поддержка Украины разными способами была и будет приоритетом.

"Мы должны помогать Украине столько, сколько нужно и настолько быстро, насколько она в этом нуждается. На сегодняшний день важно увеличить скорость и объемы предоставления военной помощи Украине, а также обеспечить ее долгосрочную поддержку через Европейский фонд содействия миру", – отметил Певкур.

Во вторник министры обороны стран-членов ЕС согласились запустить работу по определению параметров создания учебной миссии Евросоюза для украинских военных.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз предлагает в рамках своей миссии по тренировке украинских военнослужащих в соседних странах проводить подготовку снайперов, специалистов по разминированию и офицерского состава.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания, Норвегия, Нидерланды и Новая Зеландия.