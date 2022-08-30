Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Эстония готова тренировать украинских военных в рамках предстоящей миссии ЕС

Вторник, 30 августа 2022, 22:50

Министр иностранных дел Эстонии Ханно Певкур выразил поддержку предложению Европейской службы внешних действий организовать миссию по подготовке украинских военнослужащих – в частности, его страна готова приобщиться к тренировкам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Певкура, опубликованном на сайте министерства обороны Эстонии во вторник.

"Эстония уже некоторое время помогает с тренировкой Вооруженных Сил Украины и продолжит это делать, а потому мы готовы участвовать и в этой миссии (ЕС). Однако важно обеспечить, чтобы она дополняла поставки Украине оружия и отвечала уже осуществляемой операционной подготовке", – подчеркнул он.

Глава эстонского Минобороны также отметил, что поддержка Украины разными способами была и будет приоритетом.

"Мы должны помогать Украине столько, сколько нужно и настолько быстро, насколько она в этом нуждается. На сегодняшний день важно увеличить скорость и объемы предоставления военной помощи Украине, а также обеспечить ее долгосрочную поддержку через Европейский фонд содействия миру", – отметил Певкур.

Во вторник министры обороны стран-членов ЕС согласились запустить работу по определению параметров создания учебной миссии Евросоюза для украинских военных.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз предлагает в рамках своей миссии по тренировке украинских военнослужащих в соседних странах проводить подготовку снайперов, специалистов по разминированию и офицерского состава.

Напомним, программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

Об участии в подготовке украинских военных объявили также Финляндия, Швеция, Канада, Дания, Норвегия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония Война с РФ

Статьи

На поезде в Европу: как война изменила потенциал железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей

До последнего времени железнодорожные пограничные переходы по европейским направлениям только деградировали. Война доказала их важность для Украины (укр.)
30 августа 2022 — Юрий Самойлов, для Европейской правды

Балканы избежали войны: кто выиграл и кто проиграл от компромисса Сербии и Косова

Вмешательство США помогло избежать войны на Балканах. Сербия и Косово сумели достичь компромисса, который совсем не удовлетворяет РФ.
30 августа 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Стефанишина: Окно для членства Украины в НАТО может открыться еще до конца войны с Россией

Вице-премьер Ольга Стефанишина: "Мы не будем ждать, пока ЕС нам расскажет, как действовать дальше... Украина может выполнить все за три года. Посмотрим, сможет ли ЕС..."
29 августа 2022 — Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда