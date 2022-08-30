Словаччина придбає у Фінляндії 76 бронетранспортерів за 447 млн євро

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у вівторок оголосив про підписання міжурядової угоди із Фінляндією про придбання 76 бронетранспортерів Patria AMVXP на суму 447 мільйонів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьку агенцію TASR.

"Ми виконали всі передумови, щоб мати змогу укласти прозорий і дуже вигідний для Словаччини контракт, який забезпечить словацькі збройні сили вкрай важливими засобами, яких вони досі не мали", – заявив Надь на брифінгу.

Глава Міноборони Словаччини уточнив, що контракт укладено між державною компанією Konstrukta Defence і фінським виробником Patria, а також підписано окрему угоду між Patria та оборонним відомством.

Він додав, що до виконання замовлення буде залучено понад 40% оборонних компаній Словаччини, тобто більш як 40 підприємств. Перший бронетранспортер має бути доставлений у Словаччину у вересні 2023 року.

Patria AMVXP – це бронетранспортер із формулою шасі 8х8, оснащений 30-мм гарматою і бойовим модулем Turra-30. Техніка стане основою для нової важкої механізованої бригади, яка має бути сформована у Словаччині відповідно до вимог НАТО.

Як повідомлялося, на військово-повітряній базі Малацки-Кучина у Словаччині відбувся останній проліт винищувачів МіГ-29, від яких повітряні сили країни відмовляються через тривалий термін експлуатації – і які можуть передати Україні.