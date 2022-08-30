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Словакия приобретет у Финляндии 76 бронетранспортеров за 447 млн евро

Вторник, 30 августа 2022, 23:02

Министр обороны Словакии Ярослав Надь во вторник объявил о подписании межправительственного соглашения с Финляндией о приобретении 76 бронетранспортеров Patria AMVXP на сумму 447 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое агентство TASR.

"Мы выполнили все предпосылки, чтобы иметь возможность заключить прозрачный и очень выгодный для Словакии контракт, который обеспечит словацкие вооруженные силы крайне важными средствами, которых у них до сих пор не было", - заявил Надь на брифинге.

Глава Минобороны Словакии уточнил, что контракт заключен между государственной компанией Konstrukta Defence и финским производителем Patria, а также подписано отдельное соглашение между Patria и оборонным ведомством.

Он добавил, что к выполнению заказа будут привлечены более 40% оборонных компаний Словакии, то есть более 40 предприятий. Первый бронетранспортер доставляется в Словакию в сентябре 2023 года.

Patria AMVXP – это бронетранспортер с формулой шасси 8х8, оснащенный 30-мм пушкой и боевым модулем Turra-30. Техника станет основой для новой тяжелой механизированной бригады, которая должна быть сформирована в Словакии в соответствии с требованиями НАТО.

Как сообщалось, на военно-воздушной базе Малацки-Кучина в Словакии состоялся последний пролет истребителей МиГ-29, от которых воздушные силы страны отказываются из-за продолжительного срока эксплуатации – и которые могут передать Украине.

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Словакия Финляндия

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