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Мельник звинуватив "Альтернативу для Німеччини" у погрозах після їхнього наміру оголосити посла небажаним

Середа, 31 серпня 2022, 21:28

Звільнений посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав погрозою звернення ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" з вимогою оголосити дипломата персоною нон грата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мельник написав у Twitter.

"Я вважаю це подання погрозою. Якщо зі мною щось станеться, "Альтернатива для Німеччини" буде нести відповідальність", – йдеться в дописі дипломата, який назвав дії партії "скандальним полюванням на відьом".

Як повідомляє t-online, фракція AfD у Бундестазі в середу подала пропозицію про визнання Мельника персоною нон грата "на тлі його численних образ і зневажливих заяв щодо людей, державних органів і політиків цієї країни" та негайного його відкликання з посади посла України в Німеччині.

"Альтернатива для Німеччини" зокрема пригадала, як Мельник назвав канцлера Олафа Шольца "ображеною ліверною ковбасою", а президента Франка-Вальтера Штайнмаєра звинуватив у створенні "павутини контактів з Росією".

Водночас, як зазначає t-online, клопотання німецьких ультраправих навіть у разі ухвалення не матиме далекосяжних наслідків. Як відомо, Мельник і так має залишити Німеччину в середині жовтня.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Пізніше німецькі ЗМІ повідомляли, що новим послом України можуть призначити Олексія Макеєва.

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Німеччина

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