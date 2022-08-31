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Мельник обвинил "Альтернативу для Германии" в угрозах после их намерения объявить посла нежелательным

Среда, 31 августа 2022, 21:28

Уволенный посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал угрозой обращение ультраправой пророссийской партии "Альтернатива для Германии" с требованием объявить дипломата персоной нон грата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мельник написал в Twitter.

"Я считаю это представление угрозой. Если со мной что-то произойдет, "Альтернатива для Германии" будет нести ответственность", - говорится в сообщении дипломата, который назвал действия партии "скандальной охотой на ведьм".

Как сообщает t-online, фракция AfD в Бундестаге в среду подала предложение о признании Мельника персоной нон грата "на фоне его многочисленных оскорблений и пренебрежительных заявлений по поводу людей, государственных органов и политиков этой страны" и немедленного его отзыва с должности посла Украины в Германии.

"Альтернатива для Германии" в частности вспомнила, как Мельник назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", а президента Франко-Вальтера Штайнмайера обвинил в создании "паутины контактов с Россией".

В то же время, как отмечает t-online, ходатайство немецких ультраправых даже в случае принятия не будет иметь далеко идущих последствий. Как известно, Мельник и так должен покинуть Германию в середине октября.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии уже восемь лет, в то время как послы обычно возвращаются из страны через четыре, максимум шесть лет.

Позже немецкие СМИ сообщали, что новым послом Украины могут назначить Алексея Макеева.

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Германия

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