В Іспанії вперше дозволили евтаназію для в’язня

Апеляційний суд міста Таррагона, що в Каталонії, вперше в історії Іспанії дозволив евтаназію для в’язня – паралізованого 46-річного Маріна Євгена Сабау румунського походження, засудженого за стрілянину в колег.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на румунський телеканал Antena 3.

Сабау, який працював у приватній охоронній компанії, у грудні 2021 року року відкрив стрілянину по кількох своїх колегах, заявивши, що він є жертвою расизму й ненависті щодо румунів в Іспанії. У результаті Сабау серйозно поранив свого колишнього керівника і двох колег.

Під час переслідування правоохоронці вистрілили у спину Сабау, через що він виявився паралізованим без можливості реабілітації. У зв’язку з цим він звернувся до суду з проханням дозволити для нього евтаназію.

Рішення було схвалене в суді першої інстанції, але пізніше оскаржене постраждалими. Але апеляція залишила рішення в силі. Іспанські ЗМІ зазначають, що це перший випадок у країні, коли в’язневі дозволили евтаназію.

У своєму рішенні судді зазначають, що право на гідну смерть є основоположним і вищим за права постраждалих. Евтаназія Сабау мала відбутися ще 28 липня, але була відтермінована через розгляд його справи в апеляції.

Оскільки розслідування щодо Сабау досі триває, існує ризик, що постраждалі залишаться без суду і, відповідно, без компенсації.

Нагадаємо, Іспанія легалізувала евтаназію у березні 2021 року, ставши четвертою країною ЄС, яка це зробила.

Відповідно до ухваленого закону, щоб просити про евтаназію, особа повинна "страждати важкою та невиліковною хворобою або серйозним, хронічним та недієздатним станом", що спричиняє "нестерпні страждання".