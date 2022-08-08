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Кремль: підстав для зустрічі Зеленського і Путіна немає

Понеділок, 8 серпня 2022, 15:03

У Кремлі заявили, що наразі немає підстав для зустрічі президентів Росії та України.

Про це сказав речник президента РФ Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда" із посиланням на РБК.

У відповідь на запитання про пропозиції президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана виступити посередником у мирних переговорах Пєсков сказав журналістам, що Владімір Путін і Володимир Зеленський можуть зустрітися лише після того, як переговірники з обох сторін "виконають домашнє завдання".

"Українська делегація переговірників, як то кажуть, пішла з радарів, у цьому плані зараз жодного переговорного процесу немає", — додав він.

Пєсков підкреслив, що поки що необхідних передумов для проведення зустрічі на найвищому рівні між Росією та Україною немає. При цьому він зазначив, що роль Ердогана в організації кількох раундів переговорів є значною.

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Ердоган має важелі впливу на Путіна, щоб стимулювати його до виконання "певних домовленостей". 

За даними джерел агентства Bloomberg, Москва розглядає президента Туреччини як потенційного посередника в мирних переговорах із Україною.

Як повідомлялося, Анкара сподівається, що угода про розблокування експорту українського зерна через Чорне море наблизить домовленості щодо завершення війни в Україні.

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Війна з РФ Путін Зеленський

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