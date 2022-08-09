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У Норвегії білий ведмідь напав на туристку, тварину підстрелили та приспали

Вівторок, 9 серпня 2022, 10:15

У понеділок білий ведмідь напав на кемпінг на віддалених норвезьких арктичних островах Шпіцберген, поранивши французьку туристку.

Про це повідомило агентство АР, пише "Європейська правда".

Жінка була частиною туристичної групи з 25 осіб, які розбили табір у центральній частині архіпелагу Шпіцберген, за 800 кілометрів на північ від материкової частини Норвегії. 

У Румунії ведмідь гнався по схилу за лижником на курорті

Повідомлення про напад надійшло незадовго до 8:30 ранку. Француженка зазнала травм рук. Докладніша інформація про її травми не розголошується. Її доставили гелікоптером до лікарні.  Головна газета архіпелагу Svalbardposten повідомила, що жертвою стала жінка 40 років, і її поранення легкі.

Білого ведмедя підстрелили і згодом стало відомо, що тварина "важко поранена". Після "професійної оцінки" її приспали. 

На Шпіцбергені поширені попередження про білих ведмедів. Відвідувачі, які хочуть провести ніч на відкритому повітрі, отримують суворі попередження від влади про те, що люди повинні мати при собі вогнепальну зброю. 

З 1970-х років білі ведмеді вбили щонайменше п'ять осіб. У 2011 році загинув британський підліток, а востаннє про смертельне розтерзання білим ведмедем на Шпіцбергені повідомляли в 2020 році, коли загинув 38-річний нідерландець.

Після цього нападу велися дебати про те, чи варто дозволяти людям розбивати табір у наметах, але рішення про заборону не ухвалили.

Деякі жителі Шпіцбергену, де мешкає понад 2500 осіб, виступають за цілодобове спостереження за білими ведмедями, тоді як інші підтримують вбивство всіх ведмедів, які наближаються до людей.

За даними норвезької телекомпанії NRK, з 2009 по 2019 рік було відстріляно 14 білих ведмедів. За оцінками, в Арктиці мешкає 20 000 - 25 000 білих ведмедів.

Нагадаємо, торік на гірськолижному курорті у Румунії ведмідь гнався за лижником, який спускався схилом.

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Норвегія Туризм

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