У Румунії ведмідь гнався по схилу за лижником на курорті

На гірськолижному курорті у Румунії ведмідь гнався за гірськолижником, який спускався схилом.

Відео оприлюднили у соцмережах очевидці, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на digi24.ro.

Інцидент трапився в суботу у популярному курортному місті Предял. На відео видно, як вниз по схилу спускається лижник, за яким вниз біжить невеликий ведмідь.

Невідомо, чи бачив лижник за собою ведмедя, але тварину помітили люди, які знаходились у крісельному підйомнику. Вони почали кричати, щоб попередити лижника.

На щастя, хлопець благополучно врятувався після несподіваної зустрічі з твариною. Прессекретар поліції сказав, що турист вчинив правильно, коли в один момент кинув свій рюкзак, і ведмідь зайнявся оглядом цього предмета, завдяки чому небезпека була подолана.

За словами поліції і рятувальників, протягом дня вони отримали три дзвінки про присутність ведмедя поблизу схилів.

Минулого тижня було зафіксоване ведмежа, який перетинало територію біля зони крісельного підйомника, де були туристи. Зараз розглядається варіант переміщення тварини.