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День похорону королеви Єлизавети буде вихідним у Британії

Субота, 10 вересня 2022, 13:25

У Великій Британії день похорону королеви Єлизавети ІІ буде вихідним днем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це було повідомлено під час Ради престолонаслідування, після якої Чарльза ІІІ офіційно проголосили королем Великої Британії.

Король, зокрема, затвердив наказ про те, що день похорону королеви буде вихідним в Англії, Шотландії, Вельсі та Північній Ірландії.

Сама дата похорону ще не підтверджена. Як зазначає Sky News, очікується, що це буде понеділок, 19 вересня.

Нагадаємо, 10 вересня в Сент-Джеймському палаці Лондона відбулася історична церемонія проголошення нового короля Великої Британії.

Як відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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