День похорон королевы Елизаветы будет выходным

В Великобритании день похорон королевы Елизаветы II будет выходным днем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом было сообщено во время Совета престолонаследия, после которого Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Король, в частности, утвердил приказ о том, что день похорон королевы будет выходным в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Сама дата похорон еще не подтверждена. Как отмечает Sky News, ожидается, что это будет 19 сентября.

Напомним, 10 сентября в Сент-Джеймском дворце Лондона состоялась историческая церемония провозглашения нового короля Великобритании.

Как известно, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.

Новый британский король Чарльз стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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