У Британії оголосили 10-денний траур після смерті Єлизавети ІІ

У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочався десятиденний траур у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зв’язку із трауром Букінгемський палац – офіційна резиденція британського монарха – приспустив державні прапори.

Спадкоємець престолу, принц Чарльз, автоматично одразу стає новим королем, а його дружина Камілла - королевою-консортом. При цьому офіційна церемонія коронації відбудеться дещо пізніше.

Відповідно до схваленого плану дій на випадок смерті Єлизавети ІІ під назвою "Лондонський міст", у перший день до нації має звернутися новий король, який також проведе зустріч із главою уряду – Ліз Трасс.

Найближчим часом, після формального схвалення Чарльзом, будуть оголошені подробиці поховання Єлизавети ІІ. За традицією, це буде державний похорон – востаннє його влаштували для Вінстона Черчилля у 1965 році.

День державного похорону також буде й вихідним, хоча офіційно не оголошується таким.

Далі труна з королевою має бути доставлена в Букінгемський палац, а потім – до Вестмінстера, де з Єлизаветою ІІ зможуть попрощатися всі охочі. Після цього Чарльз як новопризначений монарх вирушить у турне Британією.

Як повідомлялося, у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

В останні місяці ЗМІ повідомляли про проблеми зі здоров’ям Єлизавети II, через які їй було важко пересуватися. У результаті вона не була присутня на низці заходів.