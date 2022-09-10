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Авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви

Субота, 10 вересня 2022, 18:52

Орган цивільної авіації заборонив молдовським компаніям здійснювати рейси до Росії.

Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Спину опублікував рішення відомства, в якому зазначено, що Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі дозволи, видані російським авіаоператорам.

Також орган зазначив, що перельоти до Росії можуть бути небезпечними, і випустив директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.

Раніше Андрей Спину назвав безвідповідальним рішення авіакомпанії Air Moldova про відновлення рейсу Кишинів-Москва.

Нагадаємо, авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення з 1 жовтня авіарейсів до Москви. 

Авіакомпанія Air Moldova була приватизована у 2018 році, у період, коли фактичним керівником Молдови був олігарх Влад Плахотнюк, який нині перебуває у розшуку.

З кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії та не відновили рейси у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.

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Молдова Авіарейси

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