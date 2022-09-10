Авіарегулятор заборонив Air Moldova відновлення рейсів до Москви
Орган цивільної авіації заборонив молдовським компаніям здійснювати рейси до Росії.
Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури Молдови Андрей Спину, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Спину опублікував рішення відомства, в якому зазначено, що Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі дозволи, видані російським авіаоператорам.
Також орган зазначив, що перельоти до Росії можуть бути небезпечними, і випустив директиву, яка забороняє молдовським авіакомпаніям здійснювати авіарейси на території Росії.
Раніше Андрей Спину назвав безвідповідальним рішення авіакомпанії Air Moldova про відновлення рейсу Кишинів-Москва.
Нагадаємо, авіакомпанія Air Moldova анонсувала відновлення з 1 жовтня авіарейсів до Москви.
Авіакомпанія Air Moldova була приватизована у 2018 році, у період, коли фактичним керівником Молдови був олігарх Влад Плахотнюк, який нині перебуває у розшуку.
З кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії та не відновили рейси у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.