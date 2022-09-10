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Авиарегулятор запретил Air Moldova возобновление рейсов в Москву

Суббота, 10 сентября 2022, 18:52

Орган гражданской авиации запретил молдавским компаниям совершать рейсы в Россию.

Об этом 10 сентября сообщил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Спыну опубликовал решение ведомства, в котором отмечено, что Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все разрешения, выданные российским авиаоператорам.

Также орган отметил, что перелеты в Россию могут быть опасными, и выпустил директиву, которая запрещает молдавским авиакомпаниям осуществлять авиарейсы на территории России.

Ранее Андрей Спыну назвал безответственным решение авиакомпании Air Moldova о возобновлении рейса Кишинев-Москва.

Напомним, авиакомпания Air Moldova анонсировала возобновление с 1 октября авиарейсов в Москву.

Авиакомпания Air Moldova была приватизирована в 2018 году, в период, когда фактическим руководителем Молдовы был ныне находящийся в розыске олигарх Влад Плахотнюк.

С конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России и не возобновили рейсы в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдовы.

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Молдова Авиарейсы

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