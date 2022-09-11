Єдина в Європі королева, яка править країною, відзначила 50-річний ювілей на троні

Королева Данії Маргрете II, яка після смерті королеви Єлизавети II залишилася єдиною королевою в Європі, яка править країною, відзначила свій ювілей серією стриманих урочистостей на знак поваги до своєї троюрідної сестри.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

82-річна Маргрете II тепер також є монархом, який найдовше править у Європі. Спочатку вона мала відзначити 50-річчя свого сходження на данський престол у січні, але через пандемію урочистостей було значно скорочено.

Очікувалося, що повномасштабні урочистості пройдуть по всій країні в ці вихідні, але потім їх скоротили після смерті королеви Єлизавети у четвер.

У палаці заявили, що рішення було ухвалено "на власне прохання королеви". Поїздку в кареті вулицями Копенгагена, а також вихід на балкон палацу скасували.

Маргрете була коронована у віці 31 року 14 січня 1972 року. На момент її вступу на престол лише 45% данців підтримували королівську сім'ю, не погоджуючись із місцем, яке вона займала в сучасній демократії. Сьогодні вона має підтримку понад 80% населення.

Її син, 54-річний спадкоємець принц Фредерік, має стати її наступником.

Другим за тривалістю перебування на посаді монархом є король Швеції Карл XVI Густав, який перебуває на престолі 49 років.

к відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новим британським королем став старший син Єлизавети II, який узяв собі тронне ім'я Чарльза III. Він став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.