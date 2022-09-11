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Единственная в Европе правящая королева отметила 50-летний юбилей на троне

Воскресенье, 11 сентября 2022, 18:01

Королева Дании Маргрете II, которая после смерти королевы Елизаветы II осталась единственной правящей королевой, отметила свой юбилей серией сдержанных торжеств в знак уважения к своей троюродной сестре.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

82-летняя Маргрете II теперь также является монархом, который дольше всех правит в Европе.

Изначально она должна была отметить 50-летие своего восшествия на датский престол в январе, но из-за пандемии торжества были значительно сокращены.

Ожидалось, что полномасштабные торжества пройдут по всей стране в эти выходные, но затем их сократили после смерти королевы Елизаветы в четверг.

Во дворце заявили, что решение было принято "по собственной просьбе королевы". Шествие в карете по улицам Копенгагена, а также выход на балкон дворца отменили.

Маргрете была коронована в возрасте 31 года 14 января 1972 года. На момент ее вступления на престол только 45% датчан поддерживали королевскую семью, возражая против того места, которое она занимала в современной демократии. Сегодня она пользуется поддержкой более 80% населения.

Ее сын, 54-летний наследный принц Фредерик, должен стать ее преемником.

Вторым по продолжительности пребывания на посту монархом является король Швеции Карл XVI Густав, который находится на престоле 49 лет.

Как известно, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.

Новым британским королем стал старший сын Елизаветы II, взявший себе тронное имя Чарльза III. Он стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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Дания ЕвроЖизнь

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