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У Тбілісі посольство США евакуювали через повідомлення про вибухівку

Вівторок, 13 вересня 2022, 20:25

У Тбілісі ввечері 13 вересня евакуювали будівлю посольства Сполучених Штатів через повідомлення про нібито замінування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Наскільки відомо ЗМІ, надвечір служба 112 отримала повідомлення про те, що на території посольства розміщено вибуховий пристрій. Після цього для співробітників посольства та гостей оголосили евакуацію.

На місці працюють правоохоронці і сапери.

У посольстві поки не повідомляли жодних деталей і в коментарі ЗМІ лише висловили подяку грузинським службам за "підтримку та співпрацю у реагуванні".

Нагадаємо, на початку вересня прем’єр Грузії натякнув на бажання налагодити відносини зі США, після тижнів критики на адресу посла.

Останнім часом від правлячої партії Грузії дедалі частіше лунає критика на адресу західних партнерів, хоча влада все ж обіцяє проводити реформи, необхідні для руху країни до членства у Євросоюзі.

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Грузія

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