Прем’єр Грузії натякнув на бажання налагодити відносини зі США після тижнів критики в бік посла

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що до інтересів країни не входить "роздування полеміки" з послом США Каллі Дегнан, яку окремі депутати останні тижні звинувачували у втручанні у внутрішні справи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинське інформагентство GHN.

"Я вважаю, що подальше розширення, поглиблення та роздування цієї полеміки не на користь нашої країни", – заявив Гарібашвілі журналістам у четвер і додав, що "однієї лише критики недостатньо і не потрібно".

За словами грузинського прем’єра, його роль полягає у "якнайбільшому зміцненні наших відносин з Америкою і Європейським Союзом".

"Я думаю, що такою полемікою ми не зміцнимо наші відносини з Америкою, а послабимо їх. Тому моє побажання як прем'єр- міністра – ще більш дбайливо ставитися до цих відносин", – додав Гарібашвілі.

Це перша заява члена грузинської владної команди, в якій він натякає на необхідність нормалізації діалогу з послом США, з початку кампанії її критики, ініційованої трьома колишніми депутатами правлячої "Грузинської мрії".

Нагадаємо, наприкінці червня депутати парламенту Грузії Созар Субарі, Михайло Кавелашвілі та Дмитро Хундадзе пішли з правлячої партії "Грузинська мрія" та її фракції в парламенті. Вони є прихильниками того, щоб "через лаштунки поширювалося більше інформації про політичні факти та події".

Незабаром Кавелашвілі оприлюднив відкритого листа американському послу, в якому закликав Дегнан публічно відмежуватися від "провокацій" опозиції. У відповідь Дегнан заявила, що лист Кавелашвілі був "повен брехні та теорій змови", і вона навіть не змогла дочитати його до кінця.

Після цього лідер "Грузинської мрії" Іраклі Кобахідзе публічно звинуватив посла США в тому, що вона образила Кавелашвілі.

Крім того, Кобахідзе пізніше заявив, що посол Євросоюзу у Грузії Карл Харцель, який нещодавно завершив роботу на цій посаді, зіграв у відносинах між Грузією та ЄС "лише негативну роль".

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