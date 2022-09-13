В Тбилиси посольство США эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке
В Тбилиси вечером 13 сентября эвакуировали здание посольства Соединенных Штатов из-за сообщения о якобы заминировании.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".
Насколько известно СМИ, к вечеру служба 112 получила сообщение о том, что на территории посольства якобы находится взрывное устройство. После этого для сотрудников посольства и гостей была объявлена эвакуация.
На месте работают правоохранители и саперы.
В посольстве пока не сообщали никаких деталей и в комментарии СМИ только выразили благодарность грузинским службам за "поддержку и сотрудничество в реагировании".
Напомним, в начале сентября премьер Грузии намекнул на желание наладить отношения с США после недель критики в адрес посла.
В последнее время от правящей партии Грузии все чаще звучит критика в адрес западных партнеров, хотя власти все же обещают проводить реформы, необходимые для движения страны к членству в Евросоюзе.