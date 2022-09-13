В Тбилиси посольство США эвакуировали из-за сообщения о взрывчатке

В Тбилиси вечером 13 сентября эвакуировали здание посольства Соединенных Штатов из-за сообщения о якобы заминировании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Насколько известно СМИ, к вечеру служба 112 получила сообщение о том, что на территории посольства якобы находится взрывное устройство. После этого для сотрудников посольства и гостей была объявлена ​​эвакуация.

На месте работают правоохранители и саперы.

В посольстве пока не сообщали никаких деталей и в комментарии СМИ только выразили благодарность грузинским службам за "поддержку и сотрудничество в реагировании".

Напомним, в начале сентября премьер Грузии намекнул на желание наладить отношения с США после недель критики в адрес посла.

В последнее время от правящей партии Грузии все чаще звучит критика в адрес западных партнеров, хотя власти все же обещают проводить реформы, необходимые для движения страны к членству в Евросоюзе.