Польща придбає в Південної Кореї 48 винищувачів FA-50

Міністр національної оборони Маріуш Блащак у п’ятницю затвердив контракт на постачання південнокорейських літаків-винищувачів FA-50 польським Військово-повітряним силам.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Південнокорейські літаки прийдуть на зміну пострадянським винищувачам МІГ-29. За словами глави Міноборони Польщі, це ще один крок на шляху модернізації польської військової авіації.

"Дотепер пілоти використовували МІГ-29, пострадянську техніку. Всі ми розуміємо, що подальше використання цієї техніки не має жодних перспектив. Ці старі літаки будуть замінені сучасними літаками FA-50. Це буде поколіннєвий стрибок, на два покоління. МІГи можна назвати літаками другого покоління. FA-50 – це літаки четвертого покоління", – сказав Блащак.

Офіційне затвердження контракту на закупівлю FA-50 відбулося на базі в Мінську-Мазовєцькому в присутності президента Польщі Анджея Дуди.

"Реалізація програми введення до Збройних сил Польщі літаків FA-50 дозволить нам цілковито відмовитися від подальшого використання МІГів-29 та Су-22, що є нині в польській армії", – заявив він.

Згідно з контрактом, Польща придбає у Південної Кореї 48 винищувачів FA-50, з яких перші 12 мають передати польським пілотам у середині 2023 року. Літак буде налаштований відповідно до вимог ВПС Польщі та оснащений системою ідентифікації НАТО "свій-чужий".

Раніше Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд.