У порту Грузії розвантажився російський танкер, в уряді кажуть, що порушення санкцій не було

У порту грузинського Поті розвантажився російський нафтовий танкер, у Мінекономіки заперечують, що судно чи його вантаж підпадають під санкції проти РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Організація "Антикорупційний рух" поширила інформацію про те, що російська "Роснєфть" розвантажила у порту Поті до 5 тисяч тонн дизелю, та що підсанкційний вантаж привіз танкер Calliope під російським прапором.

Слідча служба Мінфіну Грузії після цього опублікувала заяву, у якій підтверджує факт заходу й розвантаження цього судна, але стверджує, що це не було порушенням санкцій.

"За результатами перевірки, проведеної Агентством морського транспорту Мінекономіки, підтверджено, що міжнародні санкції не поширюються на судно та компанію-власницю. Також за результатами перевірки Службою доходів підтверджено, що санкції не поширюються і на вантаж", - йдеться у заяві.

У відомстві додали, що перевіряють судна та їхніх власників і якщо вони є у санкційних списках, в грузинські порти їх не впускають.

Це вже не перші подібні повідомлення - так, у липні в грузинській опозиції заявляли, що російські нафтові танкери продовжують користуватися грузинськими портами, у владі це заперечили.