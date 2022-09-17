Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В порт Грузии зашел российский танкер, в Минэкономики говорят, что нарушения санкций не было

Суббота, 17 сентября 2022, 18:02

В порту грузинского Поти разгрузился российский нефтяной танкер, в Минэкономики отрицают, что судно или его груз подпадают под санкции против РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Организация "Антикоррупционное движение" распространила информацию о том, что российская "Роснефть" разгрузила в порту Поти до 5 тысяч тонн дизеля и подсанкционный груз привез танкер Calliope под российским флагом.

Следственная служба Минфина Грузии после этого опубликовала заявление, в котором подтверждает факт прихода и разгрузки этого судна, но утверждает, что это не было нарушением санкций.

"В результате проверки, проведенной Агентством морского транспорта Минэкономики, было подтверждено, что международные санкции не распространяются на судно и компанию-судовладельца. Также по итогам проверки Службой доходов было подтверждено, что международные санкции не распространяются и на груз", – говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что проверяют суда и их владельцев, и если они находятся в санкционных списках, в грузинские порты их не пускают.

Это уже не первые подобные сообщения – так, в июле в грузинской оппозиции заявляли, что российские нефтяные танкеры продолжают пользоваться грузинскими портами, во власти это отрицали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия санкции Война с РФ

Статьи

В НАТО без ПДЧ: как Украине повторить успех Финляндии и Швеции

Финский и шведский пример быстрого вступления в Альянс интересен для Украины. Что может вынести Киев из опыта этих стран?
16 сентября 2022 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Ультраправый прорыв: уменьшит ли коалиция с радикалами поддержку Украины Швецией

Будет ли означать победа ультраправых на выборах в Швеции отказ от помощи Украине? Не совсем – даже несмотря на то, что российские пропагандисты уже сдержанно празднуют (укр.)
16 сентября 2022 — Роман Горбик, для Европейской правды

Венгрия – больше не демократия. Но будeт ли последствия для Орбана?

Венгрия больше не является демократическим государством, уверены европейские депутаты. Она нарушила все основные ценности ЕС...
15 сентября 2022 — Татьяна Высоцкая, для Европейской правды