В порт Грузии зашел российский танкер, в Минэкономики говорят, что нарушения санкций не было

В порту грузинского Поти разгрузился российский нефтяной танкер, в Минэкономики отрицают, что судно или его груз подпадают под санкции против РФ.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Организация "Антикоррупционное движение" распространила информацию о том, что российская "Роснефть" разгрузила в порту Поти до 5 тысяч тонн дизеля и подсанкционный груз привез танкер Calliope под российским флагом.

Следственная служба Минфина Грузии после этого опубликовала заявление, в котором подтверждает факт прихода и разгрузки этого судна, но утверждает, что это не было нарушением санкций.

"В результате проверки, проведенной Агентством морского транспорта Минэкономики, было подтверждено, что международные санкции не распространяются на судно и компанию-судовладельца. Также по итогам проверки Службой доходов было подтверждено, что международные санкции не распространяются и на груз", – говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что проверяют суда и их владельцев, и если они находятся в санкционных списках, в грузинские порты их не пускают.

Это уже не первые подобные сообщения – так, в июле в грузинской оппозиции заявляли, что российские нефтяные танкеры продолжают пользоваться грузинскими портами, во власти это отрицали.