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ЄС відреагував на протести в Ірані через смерть затриманої дівчини

Неділя, 25 вересня 2022, 20:19

Євросоюз засудив жорстке придушення іранськими силовиками протестів, що спалахнули через смерть Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі", та підніме це питання на найближчому засіданні Ради ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник Європейської служби із зовнішніх справ Петер Стано.

"Надходить все більше повідомлень про те, що, попри заклики до стриманості, реакція іранських силовиків на протести була непропорційною і призвела до смертей і великої кількості поранених… Для ЄС і країн-членів масштабне і непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників неприйнятне", - зазначив він, засудивши також рішення Ірану обмежити доступ до мережі й месенджерів. 

ЄС закликає Іран дотримуватися принципів Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, стороною якого є у тому числі Іран, та закликає Іран розблокувати доступ до інформації, назвати реальну кількість загиблих і затриманих, відпустити людей, які не вчиняли агресивних дій і забезпечувати затриманим гідне поводження. 

"Убивстсво Махси Аміні має бути розслідуване належним чином і причетні до її смерті, відповідальність яких буде доведена, мають бути покарані. Ми беремо до уваги заяву президента Ірану з цього приводу. 

ЄС продовжить розглядати усі доступні варіанти дій перед наступною зустріччю своїх міністрів закордонних справ, щоб відреагувати на вбивство Махси Аміні й те, як іранські силовики відреагували на протести", - зазначив речник.

Протести в Ірані спалахнули 16 вересня через смерть дівчини, затриманої "поліцією моралі" за нібито неправильне носіння хіджабу.  

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Єврокомісія Іран

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